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توضيح حول صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط

الأربعاء، 05-07-2023 11:46 ص

توضيح حول صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن موعد صرف المستحقات المالية للطلبة المستفيدين من منحة أبناء الشمال والوسط غير محدد لغاية الآن.اضافة اعلان


وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن الوزارة ستقوم بصرف المستحقات المالية مباشرة بعد توفر المخصصات من وزارة المالية.

وأشار إلى أن الوزارة ستدعو الطلبة لاستلام مستحقاتهم المالية من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد وصل "الوكيل الإخباري"، استفسارات حول موعد صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط.

 




 

 


 

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