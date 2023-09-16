توضيح حول عطلة لـ 3 أيام متتالية بالاردن نهاية الشهر الجاري ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - من المرجح أن يصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا خلال الايام القادمة يحدد بموجبه عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الأربعاء الموافق 27 أيلول الجاري.



بدوره اكد مصدر مطلع أن العطل والمناسبات والأعياد الدينية لا يشملها الترحيل الى يوم اّخر ، مرجحاً أن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الاربعاء المقبل لن يتم ترحيلها الى يوم الخميس حتى تشمل عطلة نهاية الاسبوع .



ومن المتوقع أن يشمل البلاغ، جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.



وجرت العادة أن تُستثنى من بلاغ التعطيل كل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

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