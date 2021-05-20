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الخميس، 20-05-2021 07:08 م

توضيح حول فيديوهات التصاق معادن بالجسم بعد أخذ لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - تابع مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني "أكيد" خمسة مقاطع مصوّرة تمَّ تناقلها عبر وسائل إعلام محلية محدودة، ومنصّات نشر علنيّة واسعة الانتشار مثل "يوتيوب"، وحسابات مشتركين على مواقع تواصل اجتماعي مثل "فيسبوك وتويتر"، وتطبيقات محادثة مثل "واتساب"، تفيد بالتصاق أجسام معدنيّة في جسم الإنسان الذي حصل على لقاح الوقاية من فيروس "كورونا" المستجدّ.
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ولاحظ "أكيد"، قيام مجموعة من الأشخاص بتجربة إلصاق عملة معدنية في مكان أخذ لقاح فيروس كورونا والتصاقه وترويج أنَّ هناك شريحة ميكروية وُضعت في هذا المكان ومن الممكن أنَّها تشكلت بعد وضعها على شكل ذرات داخل الجسم.

وسأل "أكيد" أستاذ علم الفيروسات في كلية الطب بالجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عزمي محافظة وأرسل له المقاطع المصوّرة لتحليلها، والذي قال إنَّ هذه لا تتعدى الأوهام والخزعبلات والهجوم الشرّير على العلم وما توصل إليه، وتضليل الرأي العام في حرب غير مفهومة الأسباب.

وأضاف أنَّ إبرة المطعوم تدخل في العضل لمسافة 3 سنتميترات، وهو محلول سائل، ومن المستحيل أن تتشكل شريحة بعد حقن الجسم أو ما روّج له ناشرو مثل هذه المقاطع، وانَّ الخلاص الوحيد للبشرية من هذا الوباء وكسر سلسلة العدوى هي بأخذ المطعوم الذي نجم عن تجارب علمية دقيقة.

ولفت إلى أنَّ أيَّ إنسان لو جرَّب هذه الحالة على كلتا اليدين سيجد النتيجة ذاتها حتى الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعة المطعوم، مشيراً إلى ضرورة عدم الالتفات إلى مثل هذه الهجمة الشريرة على اللقاحات ومواجهتها بالعلم والوعي.

 




 

 


 

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