توضيح حول موعد تطوير المناهج الدراسية لطلبة المدارس

الوكيل الاخباري - قالت مديرة المركز الوطني للمناهج الدكتورة شيرين الحامد ان عملية تطوير المناهج الدراسية مستمرة ويتم التدرج بها من الصف الاول حتى التوجيهي .
واضافت الحامد في تصريحات صحفية ان طلبة الثانوية العامة من دفعة 2006 تم تطوير مبحث التربية الاسلامية للفروع العلمي والمهني فيما تم تطوير مبحث الدراسات الاسلامية لطلبة الفرع الادبي .
وبينت الحامد ان العام الحالي لن يشهد تطوير مناهج جديدة لطلبة الثانوية العامة , مبينة ان التطوير على باقي المباحث سيكون خلال العامين المقبلين .
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