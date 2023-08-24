توضيح حول موعد تطوير المناهج الدراسية لطلبة المدارس

الوكيل الاخباري - قالت مديرة المركز الوطني للمناهج الدكتورة شيرين الحامد ان عملية تطوير المناهج الدراسية مستمرة ويتم التدرج بها من الصف الاول حتى التوجيهي .



واضافت الحامد في تصريحات صحفية ان طلبة الثانوية العامة من دفعة 2006 تم تطوير مبحث التربية الاسلامية للفروع العلمي والمهني فيما تم تطوير مبحث الدراسات الاسلامية لطلبة الفرع الادبي .



وبينت الحامد ان العام الحالي لن يشهد تطوير مناهج جديدة لطلبة الثانوية العامة , مبينة ان التطوير على باقي المباحث سيكون خلال العامين المقبلين .

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