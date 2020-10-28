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الأربعاء، 28-10-2020 09:25 ص

توضيح من التربية حول رواتب المعلمين

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الوكيل الإخباري - اشتكى معلمون من تأخر صرف رواتب التعليم الإضافي، وعدم استلام رواتبهم منذ بدء تكليفهم حتى اليوم.

وأوضحت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، ان سبب التأخير الأول هو ان البنك الذي كان من المفترض ان يتم تسليم الرواتب عبره اعتذر هذا العام عن تقديم هذه الخدمة ، حيث جرت مفاوضات مع البنك وبنوك أخرى، وتم التوافق مع احدها.

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وأشارت في تصريحات صحفية الى السبب الثاني هو اللبس الذي وقع بعد تعليق العديد من المدارس في بداية العام الدراسي لفترات متفاوتة ، فتم استشارة ديوان التشريع والرأي حول احقية معلمي الإضافي بهذه الرواتب ، وكان قرار ديوان التشريع ان هذه الرواتب ستصرف للجميع وبشكل كامل.


وبينت قبيلات ان قرار ديوان التشريع والرأي يشمل المعلمين في مخيمات السوريين الذين بدأ دوامهم الفعلي في منتصف أيلول بسبب اجراء فحوصات كورونا في المخيمات.


وقالت قبيلات ان الرواتب ستصرف الأسبوع القادم.


 




 

 


 

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