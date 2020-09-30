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الأربعاء، 30-09-2020 10:10 ص

مقترح جديد صادر عن خلية الأزمة

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الوكيل الإخباري - قدّمت إدارة خلية الأزمة، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مقترحات إلى وزارة الداخلية، بشأن آلية التعامل مع القادمين عبر الحدود البرية من دول الجوار، حال قررت الحكومة ذلك.

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وأوصت خلية الأزمة بتكليف وزارة الداخلية بإدارة ملف المراكز الحدودية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى تكليف وزارة الصحة بإصدار ما يلزم من تعليمات صحية، واعتماد مختبر طبي أو مجموعة مختبرات ضمن المراكز الحدودية، بحسب كتاب صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.


وقالت خلية الأزمة، إن العمل يجري على تطوير رابط ضمن منصة ((visit Jordan، ليتم التسجيل من خلاله للأردنيين العائدين للأردن ضمن المراكز الحدودية البرية.


 




 

 


 

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