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الخميس، 16-11-2023 09:21 ص

توضيح من التعليم العالي بشأن المنح الدراسية الهنغارية

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الوكيل الإخباري - أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أن تقديم طلبات الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الجمهورية الهنغارية، عبر موقع المنحة الهنغارية لا تتطلب دفع أي مبالغ مالية.

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وأكدت الوزارة للطلبة الأردنيين الراغبين بتقديم طلبات الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الجمهورية الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025، أن عملية تقديم الطلبات عبر موقع المنحة الهنغارية (stipendiumhungaricum.hu) لا يتطلب دفع اية مبالغ مالية.


وقالت الوزارة، إن الموقع سهل الاستخدام، ويتيح للطالب تعبئة الطلب بنفسه ضمن خطوات محددة، مؤكدة أن عملية الترشيح الأولي ستتم عن طريق الوزارة، والقبول النهائي سيتم عن طريق الجهة المانحة (المنحة الهنغارية) دون تدخل أي جهات أخرى أو مكاتب خدمات جامعية.

 




 

 


 

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