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الأحد، 05-11-2023 11:30 م

"التعليم العالي" تكرّم أوائل الخريجين من الطلبة الأردنيين والوافدين

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الوكيل الإخباري - كرّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، الطلبة الأردنيين والوافدين الأوائل من خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للدورة الثانية 2022-2023 برعاية وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة.

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وقال أمين عام الوزارة، الدكتور مأمون الدبعي، خلال توزيعه الشهادات، إن اختيار الوزارة عنوان: "أنتم سفراء الأردن" جاء لما يحمله في مضمونه من رسائل إنسانية سامية عن خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية الذين نعتبرهم سفراء لنا في أوطانهم يحملون معهم العلم والفكر، إضافة إلى ذكريات جميلة عاشوها في الأردن خلال دراستهم.


وأضاف أن الوزارة ومن خلال وحدة شؤون الطلبة الوافدين تعمل جاهدةً للتواصل مع الجامعات والكليات الأردنية إضافة إلى التواصل مع السفراء العرب والملحقين الثقافيين على تذليل الصعوبات التي قد تواجه طلبتنا في مختلف الجامعات والكليات الأردنية حتى يعود الطالب منهم مسلحاً بالعلم والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.


يشار إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام 2023-2027.


وكانت الوزارة أعدت الخطة، بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة وأقرت من خلال مجلس الوزراء مؤخرا، بهدف تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

 




 

 


 

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