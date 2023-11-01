صرف الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية بهذا الموعد

الوكيل الإخباري -

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أنها ستصرف المخصصات المالية للفصل الصيفي 2022-2023 للطلبة الحاصلين على منحة الشمال والوسط والدارسين في جامعات الحسين بن طلال، والطفيلة التقنية، والأردنية فرع العقبة.وقالت الوزارة في بيان، إنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة - عمان، اعتبارا من 9 تشرين الثاني، وبذلك تكون الوزارة أنهت صرف جميع المستحقات والمخصصات المالية لجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض للعام الجامعي 2022-2023.