الأربعاء 01-11-2023
الوكيل الاخباري

شاهد.. تساقط غزير للأمطار في الأردن اليوم

الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه الى 14 منذ بدء الاجتياح البري لغزة

القسام : اسقطنا برج للمراقبة داخل موقع "أبو مطيبق" العسكري

مدير المستشفى الميداني بغزة: نطمئن جلالة الملك والأردنيين بأن طواقمنا بخير

القسام : اجهزنا على 3 من جنود الاحتلال من مسافة صفر

تقرير: وزراء الليكود غائبون عن حدث الحرب على غزة خوفاً

القسام تقصف قوة اسرائيلية متوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون

كتائب القسام تدمر 4 آليات اسرائيلية متوغلة في بيت حانون

صرف الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية بهذا الموعد

الصفدي: الأردنيون يصطفون خلف الملك لدعم الأشقاء الفلسطينيين

عاجل

مدير المستشفى الميداني بغزة: نطمئن جلالة الملك والأردنيين بأن طواقمنا بخير

الأربعاء، 01-11-2023 03:47 م

صرف الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية بهذا الموعد

العملة-الأردنية-قسمتها-وفئاتها-وأكثر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أنها ستصرف المخصصات المالية للفصل الصيفي 2022-2023 للطلبة الحاصلين على منحة الشمال والوسط والدارسين في جامعات الحسين بن طلال، والطفيلة التقنية، والأردنية فرع العقبة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان، إنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة - عمان، اعتبارا من 9 تشرين الثاني، وبذلك تكون الوزارة أنهت صرف جميع المستحقات والمخصصات المالية لجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض للعام الجامعي 2022-2023.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020233195620358513744

شاهد.. تساقط غزير للأمطار في الأردن اليوم

1020238102154692905331

مدير المستشفى الميداني بغزة: نطمئن جلالة الملك والأردنيين بأن طواقمنا بخير

CvV9Gasocb4YYQMFTqOTGXa0HTXI4aLI3Y0rjK0f

الأمن: القبض على شخص اعتدى على واجهات لمطعمين في عمّان

265521

بدء عملية إجلاء أردنيين من غزة عبر معبر رفح

396710185_643430257960153_4647818679233881107_n

حادث بين 3 مركبات يُسبب أزمة سير قرب اشارات مستشفى الملكة علياء

-216346973

الأوقاف تعقد الامتحان السنوي المقرر بمنهاج الوعظ والإرشاد

أخبار متعلقة
tvT5wc4EEJWPcPtoJwl0jeYpsFn75gjRTd5NeVfk

بيان من التعليم العالي بشأن البعثات والمنح والقروض للعام الجامعي 2023-2024

1020232993051686045536

الامن : إغلاق تام للشارع العام باتجاه العقبة بعد جسر الاتحاد

bk47

الأشغال تنهي أعمال توسعة طريق رم-الديسة في العقبة

394339546_670105488586323_2063987535770588789_n

مطار الملك الحسين يستقبل 107 سياح من بلغاريا

8

القطاع السياحي في العقبة يشهد نمواً ملحوظاً

58528858

تجارة العقبة مستمرة باستقبال المساعدات لغزة