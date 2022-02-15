توضيح من التعليم العالي حول أبناء الأردنيات

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب انه لا يمكن لأبناء الأردنيات الاستفادة من المنح والقروض، لأن تعليمات صندوق دعم الطالب تشترط أن يكون الطالب أردنياً يحمل رقم وطني أردني.وحول عملية القبول الموحد بين الخطيب أن السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تخصص لهم مقاعد محددة في البرنامج العادي ولكن التنافس عليها يكون على الدورة الصيفية فقط من كل عام.ونوه إلى أن الطلبة من أبناء الأردنيات المستكملين لمتطلبات النجاح على الدورة التكميلية الحالية لأول مرة يحق لهم المنافسة على هذه المقاعد على الدورة الصيفية القادمة مع الذين سيستكملون متطلبات النجاح لأول المرة على الدورة الصيفية القادمة شريطة أن يكون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية.