توضيح من الضمان بشأن الزيادة السنوية على الرواتب وشمول متقاعدي المُبكر فيها

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، إنه في حال لم تقر الحكومة أمر الدفاع الخاص بالزيادة السنوية للمتقاعدين، والتي من المقرر أن تكون بداية أيار القادم، فإن الزيادة ستكون كما هو معمول فيها دون شمول "متقاعدي المُبكر".

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وبينت المؤسسة، وفقاً للناطق باسمها شامان المجالي، أن القانون الحالي لا يشمل متقاعدي المبكر إلا عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن 60 عاماً بالنسبة للذكور و55 عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة.



وأوضح، أن القانون الجديد يتضمن شمول متقاعدي المبكر بالزيادة السنوية على الرواتب لكل متقاعد، لتشمل من تبلغ رواتبهم الاساسية 300 دينار فما دون كما حال بقية المتقاعدين ( شيخوخة، عجز طبيعي كلي، المستحقين ورثة المتقاعدين، الحاصلين على راتب الاعتلال الكلي) .