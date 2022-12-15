الخميس 15-12-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 15-12-2022 04:10 م

توضيح من شركات التمويل الأصغر حول تأجيل قروض الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت "شبكة تنمية" لدعم وتطوير مؤسسات التمويل الأصغر إن قرار تأجيل أقساط القروض لشهر كانون الأول الحالي الذي صدر من جمعية البنوك لا يشمل الشركات العاملة في مجال التمويل الأصغر.

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وبينت الشبكة، في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" أنه بعد التشاور بين الشركات الأعضاء في الشبكة فإن أي قرار سيُتخذ بخصوص تأجيل أقساط المقترضين من شركات التمويل الأصغر سوف يتم من كل شركة بشكل منفرد.


وأضافت أن الشركات التي تُقرر التأجيل سوف ستقوم بالتواصل مع عملائها من خلال قنوات الاتصال الخاصة بها.


 




 

 


 

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