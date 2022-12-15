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الخميس، 15-12-2022 08:37 ص

قرار مُرتقب برفع الفوائد على القروض في الأردن

فلوس


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - في الوقت الذي اتخذ فيه البنك الفيدرالي الأميركي قرار برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بات في حكم المؤكد وفق أن يتجه البنك المركزي الأردني لقرار مماثل برفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض.

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وتشير توقعات الخبراء إلى أن أسعار الفائدة سترتفع في المملكة بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني.


ومن المتوقع أن تقوم البنوك بترحيل فرق الفائدة على القروض إلى نهاية عمر القرض، في سياسة أصبحت واضحة للتخفيف على المواطنين ومساعدتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية. 


وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيستمر في سياسة رفع أسعار الفائدة ولكن بوتيرة أقل اعتباراً من من كانون الثاني المقبل بمقدار  25 نقطة لمكافحة التضخم.


ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية أمس الأربعاء، لكنه حذر من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدرا أن الفائدة ستتجاوز الـ 5%.

 




 

 


 

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