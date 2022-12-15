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الخميس، 15-12-2022 10:07 ص

جمعية البنوك: تأجيل القروض تلقائي ومن لا يرغب عليه ابلاغ البنك

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر محروق على أن تأجيل أقساط القروض للبنوك على الأفراد الشهر الحالي يؤجل تلقائياً.اضافة اعلان


وأضاف محروق، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، أن كل من لا يرغب بتأجيل أقساط هذا الشهر عليه التواصل مع البنك لإبلاغهم بعدم رغبته بذلك.

وبيّن أن هذا التأجيل يعتبر الثالث خلال هذا العام، مشيراً إلى أنه سيكون بدون استيفاء عمولة ولا يترتب على المقترض أي إضافات مالية.

ولفت المحروق إلى أن 250 مليون دينار قيمة الأقساط المؤجلة المستحقة لكافة البنوك خلال هذا الشهر.

وأعلنت جمعية البنوك أمس الأربعاء عن تأجيل أقساط قروض الشهر الحالي على الأفراد.

 




 

 


 

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