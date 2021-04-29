الخميس 29-04-2021
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الخميس، 29-04-2021 04:25 م

توضيح من وزير الأوقاف بشأن عودة جميع الصلوات بالمساجد

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة إن المساجد ستفتح أبوابها لروادها اعتبارا من يوم غد الجمعة وبجميع أوقات الصلوات وهو أمر مفرح لنا جميعا لأن بيوت الله تعالى ترحب بضيوفها إلا أن جائحة كورونا حرمتنا في بعض الأوقات من الذهاب للمساجد خشية على أرواح المصلين وحتى تبقى مساجدنا بيئة سليمة وخالية من الوباء.
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ودعا الخلايلة من وصفهم بأصحاب القلوب المتعلقة ببيوت الله تعالى بالالتزام عند ذهابهم للمساجد بكافة الإجراءات المتبعة لمنع انتشار وباء كورونا من تحقيق للتباعد بين المصلين واحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة.

 




 

 


 

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