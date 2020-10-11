توضيح هام من الهيئة المستقلة للانتخاب

الوكيل الاخباري -

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أكد الناطق الإعلامي بإسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن الهيئة لم ترفض أي ترشح على مستوى القوائم؛ بل طلبت من بعضها تغيير اسمها لأسباب مختلفة منها منعا للتكرار ومنها من استخدم رموزا دينية.وأوضح المومني ان رفض أسماء القوائم ذات الرموز الدينية أو التي احتوت لفظ الجلالة جاء لترفيعه عن المنافسة بين القوائم وكونها سيتم توزيعها أو تعليقها كدعاية انتخابية مما يعرضها للتخريب أو التمزيق والدوس عليها.وأكد المومني ان طلب تعديل الاسم لا يعني رفض طلب ترشح القائمة بأي حال من الأحوال؛ ويحق لمن رفض اسم أو رمز قائمته أن يلجأ إلى القضاء ليكون فيصلا بين الجميع .