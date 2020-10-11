الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

10 وفيات و 928 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

تطورات دوام المدارس في الاردن

توضيح هام من الهيئة المستقلة للانتخاب

تمديد إغلاق محكمة سحاب الشرعية حتى الخميس المقبل

المستقلة للانتخاب : فتح حساب بنكي مشترك للقوائم المترشحة

تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في الكرك

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا اليوم الى 10

تظلم دعم الخبز حتى نهاية الشهر الحالي

العقبة الخاصة تعلن عن اصابة عدد من موظفيها بكورونا

تعليق الدوام في مركز التنمية بعد إصابة موظف بكورونا




الأحد، 11-10-2020 04:22 م

توضيح هام من الهيئة المستقلة للانتخاب

102020720572316341690


الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي بإسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن الهيئة لم ترفض أي  ترشح على مستوى القوائم؛ بل طلبت من بعضها تغيير اسمها لأسباب مختلفة منها منعا للتكرار ومنها من استخدم رموزا دينية.
اضافة اعلان

وأوضح المومني ان رفض أسماء القوائم ذات الرموز الدينية أو التي احتوت لفظ الجلالة جاء لترفيعه عن المنافسة بين القوائم وكونها سيتم توزيعها أو تعليقها كدعاية انتخابية مما يعرضها للتخريب أو التمزيق والدوس عليها.

وأكد المومني ان طلب تعديل الاسم لا يعني رفض طلب ترشح القائمة بأي حال من الأحوال؛ ويحق لمن رفض اسم أو رمز قائمته أن يلجأ إلى القضاء ليكون فيصلا بين الجميع . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزير-الصحة-سعد-جابر

10 وفيات و 928 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

da8ae34a-31d6-45b7-b115-2f862424f685

قرار من محافظ جرش بخصوص المؤن والتسوق

102020617257853211714

تطورات دوام المدارس في الاردن

30

تمديد إغلاق محكمة سحاب الشرعية حتى الخميس المقبل

10202010215056340236646

المستقلة للانتخاب : فتح حساب بنكي مشترك للقوائم المترشحة

10202010101014123586149

تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في الكرك

أخبار متعلقة
99

“المستقلة للانتخاب”:إغلاق باب الترشح للانتخابات

102020673435412650954

المستقلة للانتخاب: ( 151) قائمة انتخابية في اليوم الاول للترشح

55

المستقلة للانتخاب تعلن عن توفير الخط الساخن

خخ

المومني : بدء استقبال رسوم الراغبين بالترشح للانتخابات

9

المستقلة للانتخاب تجري تقييما لمدخلي البيانات

920202216132209884575

المستقلة للانتخاب تلتقي ذوي الاحتياجات الخاصة في المفرق