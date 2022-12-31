توفر فرص عمل مؤقتة ضمن مشروع العمل مقابل الأجر بزراعة الكورة

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية زراعة الكورة غربي اربد، عن توفر فرص عمل مؤقتة للذكور والإناث ضمن مشروع العمل مقابل الأجر الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بتمويل من البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار.



وقالت المديرية في بيان لها اليوم السبت، إن التقدم لفرص العمل في المشروع البالغة مدته 3 أشهر، متاح في مديرية زراعة الكورة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الأحد الثامن من الشهر المقبل .



وأشارت إلى أن التقدم لفرص العمل المتاحة في القطاع الزراعي ينحصر فقط للمقيمين ضمن نطاق لواء الكورة، وسيكون مناصفة للأردنيين واللاجئين السوريين بحد أدنى بنسبة 30 بالمئة للإناث، و5 بالمئة للأشخاص ذوي الإعاقة.



ودعت المديرية الراغبين بالتقدم لتلك الفرص إلى الاطلاع على صفحة "مديرية زراعة لواء الكورة " على وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على مواصفات ومزايا العمل والشروط المطلوبة .

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