توقعات برفع أسعار المحروقات الشهر المقبل - تفاصيل وأرقام

الوكيل الاخباري - توقع خبير الطاقة هاشم عقل أن ترفع لجنة تسعير المشتقات النفطية أسعار المحروقات لشهر شباط. اضافة اعلان





وقال عقل إنه من المرجح رفع بنزين 90 بنسبة 4 بالمئة بمعدل 36 فلساً، وبنزين 95 أوكتان بنسبة 3.2 بالمئة أي بمعدل 35 فلساً.



وأضاف أن هناك ارتفاعا متراكما من تشرين الأول قدره 82 فلساً وارتفاعا عن كانون أول بمقدار 45 فلساً في تسعيرة الديزل.



وباحتساب سعر كانون الأول كمرجع فإن الارتفاعات تصبح 7 بالمئة. أما إذا ما تم احتساب زيادة شهر تشرين أول إلى تاريخ اليوم فإن الزيادة 80 فلساً وهي نسبة كبيرة تصل إلى 12 بالمئة.



