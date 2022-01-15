المنخفض الجوي يرفع الطلب على الغاز إلى 210 آلاف اسطوانة والكاز بنسبة 20%

الوكيل الاخباري - كشف نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار سعيدات عن توفر المحروقات والغاز بكميات كافية في المملكة، حيث يكفي مخزون المملكة من المحروقات كافة مع الغاز لمدة شهرين قادمين.

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وأضاف سعيدات لموقع "الوكيل الاخباري" أن الطلب على المحروقات من مادتي الكاز والغاز ارتفع خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة هذه الأيام، إذ ارتفع الطلب على اسطوانات الغاز وزن 12.5 كغم من 150 ألف إلى 210 ألف اسطوانة غاز، فيما ارتفاع الطلب على الكاز بنسبة 20%.

وبين أن الطلب على البنزين والديزل لم يشهد تغيراً، إذ بقيت معدلات الاستهلاك ضمن حدودها الطبيعية.

وطمأن سعيدات الأردنيين بأن جميع أنواع المحروقات متوفرة بجميع المحطات.