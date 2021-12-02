توقعات رفع مساهمة الصخر الزيتي بتوليد الكهرباء إلى 11% في 2022

الوكيل الإخباري - توقعت الحكومة في موازنة 2022 أن تصل مساهمة الصخر الزيتي في توليد الكهرباء إلى 11%.

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وبينت أرقام مؤشر قياس الأداء لوزارة الطاقة والثروة المعدنية والواردة في مشروع قانون موازنة العام المقبل، أن توليد الكهرباء من الصخر من الزيتي لم يسجل أي نسبة خلال العام الحالي، بالرغم أن النسبة التأشيرية للمساهمة للعام الحالي وضعت عند 12.8 %.



وتوقعت الوزارة أن ترتفع نسبة المساهمة إلى 10% في عام 2023 إلى أن تصل إلى 16% في عام 2024 كنسبة مستهدفة.



وأظهرت البيانات أن نسبة مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكلي المتوقعة للعام المقبل، بلغت 6%، بحيث توقعت الوزارة أن ترتفع لتصل إلى 8% في عام 2024، كنسبة مستهدفة.



وتشير الجداول المدرجة في الموازنة الى استمرار ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة كقيمة مستهدفة عند 28% في عام 2023 و26% في عام 2024.