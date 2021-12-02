الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 08:44 ص

المنخفض يرفع الحمل الكهربائي لـ 44%

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الوكيل الإخباري - ارتفعت الأحمال الكهربائية أمس بنسب تراوحت بين 16 % و 44 % تحت تأثير الظروف الجوية التي أثرت على المملكة.اضافة اعلان


وبحسب البيانات الصادرة عن شركة الكهرباء الوطنية فقد راوحت الأحمال النهارية يوم أمس الاربعاء 2700 ميغاواط مرتفعة من 2310 ميغاواط يوم الثلاثاء، كما ارتفعت الأحمال المسائية إلى 3 آلاف ميغاواط من 2800 ميغاواط مساء اليوم الذي سبقه.

وتوقعت الشركة أن تواصل هذه الأحمال ارتفاعها اليوم الخميس ليصل الحمل النهاري إلى 2750 ميغاواوط وكذلك ارتفاع الحمل المسائي إلى 2900 ميغاواط.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة طالب شركات الكهرباء بأن تتصدى لتحديات فصل الشتاء باعتماد معايير أداء وإجراءات وقائية وأخرى علاجية ومعالجة النقاط الساخنة التي تتكرر فيها الأعطال الكهربائية خلال الموسم الشتوي، مع ضرورة أن تلتزم شركات الكهرباء بمعايير أداء تعتمد المقارنات لتحسين الأداء من خلال خطط تعالج النقاط الساخنة وتتعامل مع تحديات الشتاء باجراءات وقائية وأخرى علاجية تضمن حسن تنفيذ أداء جهات الخدمات لتقليل الأضرار على البنية التحتية واعطال الشبكات الأرضية.

 




 

 


 

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