توقع الانتهاء من حصر أضرار الصقيع الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - توقع رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام الانتهاء من حصر أضرار الصقيع الأسبوع المقبل.

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وقال خدام لـ"الوكيل الإخباري"، إن المنخفض الأخير لم يؤثر على المحاصيل الزراعية، وأن الأضرار كانت في منخفض الأسبوع الماضي جراء انخفاض درجات الحرارة وتشكل الصقيع والانجماد.

وأضاف أن معظم خسائر المزارعين كانت في محاصيل البطاطا والكوسا والباذنجان والبندورة كونها زراعات مكشوفة وتضررت بشكل أكبر من الزراعات المحمية.

وأشار خدام إلى أن أعمال حصر أضرار الصقيع تأثرت مؤخرا بسبب المنخفض الجوي، لكنه توقع الانتهاء منها قريبا.

وبيّن أن ارتفاع أسعار الخضار يعود للأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت الأسبوع الماضي البدء في حصر أضرار الصقيع الذي لحق بالمزروعات في وادي الأردن.

وأكدت الوزارة أنها تقف إلى جانب المزارعين في جميع الظروف، وأنها ستقوم بتعويضهم عن الخسائر من صندوق المخاطر الزراعية.