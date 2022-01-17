تأخير الدوام يتسبب بأزمة سير خانقة في عمّان - فيديو

الوكيل الإخباري - شهدت معظم طرق العاصمة عمّان، وبعض الطرق الخارجية، صباح اليوم الاثنين، ازدحاماً مرورياً خانقاً، بالتزامن مع دوام الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة والهيئات العامّة، الذي تأخر إلى الساعة العاشرة صباحاً.



ورصدت عدسة "الوكيل الإخباري" الإزدحام المروري في العاصمة عمّان، وتوقف المركبات على الطرقات، خاصة طريق المطار، الأمر الذي أخّر الموظفين عن أعمالهم.

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من جهتها قالت إدارة السير المركزية، إنه حتى الساعة 10:30 ما زالت تشهد بعض الطرق الرئيسية داخل العاصمة عمّان كثافات مرورية تزامناً مع قرار تأخير الدوام.



وبينت الإدارة لـ " الوكيل الإخباري" أن كوادر السير منتشرة وموزعة في الميدان لغايات تسيير الحركة المرورية ، وتقديم المساعدة لمستخدمي الطريق.





وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قد أعلن مساء أمس الأحد، تأخير دوام الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة حتى الساعة العاشرة، نظراً للظروف الجويّة السائدة واحتمالات تشكّل الصقيع والانجماد صباحاً.