توقع انخفاض حصة الفرد من المياه في الأردن إلى 35 م3 في عام 2040

الوكيل الإخباري - توقعت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023 - 2040 انخفاض حصة الفرد من المياه العذبة والمتجددة من 61 م3 في عام 2023 إلى 35 م3 في عام 2040 وذلك بسبب الزيادة السكانية. اضافة اعلان





وبيّنت الاستراتيجية التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إن حصة الفرد في الأردن من المياه أقل من خط الفقر المائي المطلق المتعارف عليه دوليا والمقدر بـ500 م3 للفرد في العام الواحد.



وأضافت أن التغير المناخي والافراط في الاستخدام أدى إلى تناقص موارد المياه الجوفية والسطحية بينما يستمر معدل النمو السكاني في الارتفاع بشكل ملحوظ.



وأشارت الاستراتيجية إلى أن التوقعات تذهب باتجاه نمو عدد سكان الأردن من 11 مليون نسمة في عام 2021 إلى 16.8 مليون نسمة في عام 2040، لافتة إلى أن قيمة الدعم الحكومي لخدمات المياه والصرف الصحي يتراوح بين 200-300 مليون دينار سنويا.



وأوضحت أن نصف مياه الشرب في الأردن يتم فقدانها عبر الاستخدامات غير المشروعة والوصلات غير القانونية وأعمال التخريب والتسرب المائي من الشبكات.



وكانت أطلقت وزارة المياه والري آذار الماضي الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023- 2040 والتي تشمل محاور عدة؛ بينها الحد من فاقد المياه، وتنفيذ مشروع الناقل الوطني.

