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الإثنين، 21-11-2022 02:20 م

توقع بدء تدريب 100 شاب وشابة في قطاع الفنادق نهاية الشهر المقبل

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الوكيل الاخباري- توقع الناطق الرسمي باسم جمعية الفنادق الأردنية عضو مجلس الإدارة محمد القاسم بدء تدريب 100 شاب وشابة في قطاع الفنادق نهاية الشهر المقبل ديسمبر/كانون الأول.اضافة اعلان


وأضاف أن التدريب سيتم من خلال جهة تدريبية معتمدة رسميا ومتخصصة بالتدريب الفندقي وسيحصل المتدرب على 160 ساعة تدريب لمدة 6 أسابيع تؤهله دخول سوق العمل.

وبين أن الجمعية ستنسق مع المنشآت الفندقية لتوظيف المتدربين بعد انتهاء فترة تدريبهم.

ولفت إلى أن هنالك حاجة للعمالة الماهرة المدربة في سوق العمل خاصة بعد عودة النشاط السياحي بعد التعافي من كورونا.

وشدد القاسم على أنه بعد انتهاء فترة تقديم طلبات التدريب في 1/12 سيجري فرز الطلبات.

جمعية الفنادق الأردنية قالت عبر صفحتها على موقع الفيسبوك إن التدريب سيكون مجانيا على نفقة جمعية الفنادق الأردنية لمدة 6 أسابيع و بواقع 160 ساعة تدريبية في مراكز متخصصة في عمان وباختصاصات متعددة منها المكاتب الأمامية و التدبير الفندقي وخدمة الطعام و الشراب.

ويشترط بالمتقدم أن يكون المتقدم أردني الجنسية وغير مشترك حالياً في الضمان الاجتماعي وعمره بين 18-30 عاما.

ودعت الجمعية الراغبين بالمشاركة في البرنامج المذكور إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected]وذلك حتى موعدٍ أقصاه يوم الخميس الموافق .01/12/2022

 




 

 


 

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