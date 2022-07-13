توقع عودة الحجاج الأردنيين كافة مساء اليوم

الوكيل الإخباري - يُتوقع مغادرة آخر القوافل الأردنية من الحجاج الموجودة في مكة المكرمة مساء أمس الثلاثاء ووصول بقية الحجاج إلى الأردن مساء اليوم الأربعاء.

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ووصلت 94 حافلة تضم 2900 حاج وحاجة من البعثة الأردنية، بدون ملاحظة أي إشكاليات أو أي تأخير تعرضت له الحافلات أو الحجاج المنفردون الذين كانوا يستقلون مركبات النقل الصغيرة.



"أكثر حجاج المملكة أدوا مناسكهم متعجلين غادروا منى بعد ظهر الاثنين بعد أن رموا الجمرة الثالثة ثاني أيام التشريق وأدوا طواف الوداع وتوجهوا إلى مساكنهم وأقلتهم الباصات باتجاه الأردن"، وفقا لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.

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