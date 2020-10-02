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الجمعة، 02-10-2020 03:31 م

توقع حصل قفزات في إصابات كورونا

توقع قفزات بأعداد إصابات كورونا بالمملكة ورسالة للأردنيين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أوضح مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة غازي شركس، الجمعة، أن الأردن في مرحلة متقدمة من انتشار فيروس كورونا المستجد محليا، نتيجة لأعداد الإصابات والوفيات اليومية .

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وزاد في تصريحات صحافية "نحن حاليا بمرحلة تضاعف أرقام الإصابات (...) كل مريض سيعدي الآخرين ومتوقع ارتفاع الأرقام وحصول قفزات بها".


وبين شركس، أن الالتزام بأساليب الوقاية الصحية من ترك مسافة أمان وارتداء الكمامة وغسل اليدين يساعد بالسيطرة على عدد الإصابات.


يُشار ، أن المملكة سُجِّلت 1276 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ  الخميس، منها 1274 حالة محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بدء الجائحة إلى 13101 وفق الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.


كما وسُجّلت 8 حالات وفاة لمصابين بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 69 حالة، بحسب الموجز.

 

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