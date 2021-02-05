توقف ضخ المياه عن مناطق في عمان ومأدبا

الوكيل الاخباري - اعلنت وزارة المياه والري - سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا) إن الظروف الجوية السائدة رفعت نسبة العكورة في بعض المصادر المائية الأمر الذي تسبب بوقف الضخ من بعض المصادر مما قلل من كميات المياه المعالجة لغايات الشرب.

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وقالت الوزارة / سلطة المياه انها و شركة مياهنا ستتابع الاوضاع في مناطق جنوب وشرق العاصمة وفي مأدبا حيث ستتأثر هذه المناطق جزئيا بسبب وقف ضخ المياه من بعض المصادر ولا سيما التي صادف دور مناطقهم بالتزويد بالمياه اليوم الجمعة الموافق ٥/٢/٢٠٢١.



وأكدت الوزارة/سلطة المياه وشركة مياهنا انها ستبذل كافة الجهود الممكنة لاستئناف الضخ واعادة الامور الى طبيعتها في هذه المناطق وحسب الدور المعد مسبقا فور انخفاض العكورة وعودة المصادر المائية إلى العمل ليتم الضخ للمناطق المشار اليها مناشدة الجميع تفهم مثل هذه الظروف .



