توقيع اتفاقيات لتأسيس 42 مشروعا في عجلون

الوكيل الاخباري - وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن والمركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الأحد، اتفاقيات لتأسيس 42 مشروعا رياديا وإنتاجيا زراعيا في محافظة عجلون.



ويأتي التوقيع ضمن مشروع "التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل" والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالشراكة مع الحكومة الهولندية، وذلك من خلال نافذة دعم وتطوير سلسلة القيمة ونماذج الأعمال الريادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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