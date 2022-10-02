الأحد 02-10-2022
الوكيل الاخباري

فتح طلبات الانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر والأقل حظًا - رابط

وفاة استاذ الثانوية العامة محمود محارمة

نظام النقاط المرورية يدخل حيز التنفيذ - التفاصيل

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

رئيس بلدية الطفيلة : عطاء بمليون دينار لصيانة وتعبيد طرق

حوارية بالأغوار الشمالية حول الجرائم الإلكترونية

الزراعة توقعُ مذكرة تفاهم لتأهيل وتدريب الشباب المتعطلين عن العمل

انطلاق فعاليات أسبوع البيئة والمناخ

الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تأهيل مختصين بطب الشيخوخة

الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده

الأحد، 02-10-2022 06:11 م

الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تأهيل مختصين بطب الشيخوخة

92022814588544106274


الوكيل الاخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى تأهيل أطباء مختصين بطب الشيخوخة، وسنّ قانون خاص لحماية حقوق كبار السن، وتوفير جميع أوجه الدعم اللازمة لهم، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، مع ضرورة تكثيف الجهود لإعمال حقوقهم.

وأكد المركز في بيان اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، دعم الأردن للجهود الدولية الهادفة إلى صياغة اتفاقية دولية لحقوق كبار السن، ونشر الوعي وتنفيذ برامج متخصصة حول حقوقهم وحمايتهم من العنف، بدعم وإسناد من قبل المؤسسات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، إذ نصت المواثيق الدولية والشرائع السماوية على دعم ورعاية هذه الفئة من المجتمع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9cd0fb2b-التعليم-العالي-2

فتح طلبات الانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر والأقل حظًا - رابط

www

وفاة استاذ الثانوية العامة محمود محارمة

102022294146213869141

نظام النقاط المرورية يدخل حيز التنفيذ - التفاصيل

920223020115487010577

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

820222715137420498170

رئيس بلدية الطفيلة : عطاء بمليون دينار لصيانة وتعبيد طرق

9202229175617565403089

حوارية بالأغوار الشمالية حول الجرائم الإلكترونية

أخبار متعلقة
e

دعوة لتوفير تخصصات طبية متعلقة بالشيخوخة ورعاية صحية منزلية بالأردن

w

إربد: احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني للقراءة

9202229184353724904642

الكرك: نشاطات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني للقراءة

wwww

الغرايبة يبحث مع مسؤول أوروبي عددا من قضايا حقوق الإنسان

ffff

القطب تبحث مع المكتب الإقليمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أوجه التعاون المشترك

www

نائب الملك يتابع عملية إخلاء عمارة اللويبدة من مركز الأزمات