الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تأهيل مختصين بطب الشيخوخة

الوكيل الاخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى تأهيل أطباء مختصين بطب الشيخوخة، وسنّ قانون خاص لحماية حقوق كبار السن، وتوفير جميع أوجه الدعم اللازمة لهم، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، مع ضرورة تكثيف الجهود لإعمال حقوقهم.



وأكد المركز في بيان اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، دعم الأردن للجهود الدولية الهادفة إلى صياغة اتفاقية دولية لحقوق كبار السن، ونشر الوعي وتنفيذ برامج متخصصة حول حقوقهم وحمايتهم من العنف، بدعم وإسناد من قبل المؤسسات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، إذ نصت المواثيق الدولية والشرائع السماوية على دعم ورعاية هذه الفئة من المجتمع.

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