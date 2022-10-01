دعوة لتوفير تخصصات طبية متعلقة بالشيخوخة ورعاية صحية منزلية بالأردن

الوكيل الاخباري - دعا الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي، السبت، إلى توفير تخصصات طبية متعلقة بالشيخوخة، وكذلك خدمات صحية منزلية لكبار السن، وإيجاد مراكز نهارية لهم.



ويصادف السبت، اليوم الدولي للمسنين الذي يأتي العام الحالي بعنوان "مرونة المسنين في عالم متغير"، بعد أن ألقت أزمة كورونا الضوء بشكل كبير على كبار السن والخدمات المقدمة لهم وكشفت العديد من العيوب المتعلقة بالعناية بهم، بحسب مقدادي.



وتحدث عن وجود "نقص شديد وحاد بالأردن في طب الشيخوخة، وموضوع الرعاية الصحية شحيح جدا، وهناك حاجة لان يكون هناك تخصصات لطب الشيخوخة وتمريض كبار السن بأسعار مناسبة لتقديم خدمات صحية منزلية".

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