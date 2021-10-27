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الأربعاء، 27-10-2021 04:37 م

توقيع اتفاقية أردنية أوكرانية لدعم الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- وقعت جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، ومجلس المصدرين والمستثمرين التابع لوزارة الخارجية الأوكرانية، الأربعاء، اتفاقية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وحسب بيان صحفي، تهدف الاتفاقية التي وقعت خلال لقاء نظمته الجمعية بالتعاون مع السفارة الأوكرانية، بحضور نائب وزير الخارجية الأوكراني دميترو سينيك، إلى دعم الصادرات الأردنية إلى السوق الأوكرانية، وتبادل زيارات الوفود وإقامة المعارض وتبادل البرامج التدريبية.

وأشار رئيس "جيبا" جمال بدران، إلى عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين، مبينا أن الاتفاقية ستسهم في تطوير العلاقات لمستويات أعلى من خلال إقامة فعاليات اقتصادية وتنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال والشركات من البلدين.

وشدد خلال اللقاء الذي حضرته السفيرة الأوكرانية لدى المملكة شيرباتيوك ميروسلافا، على ضرورة تعزيز إنتاجية القطاعات الاقتصادية والتبادل التجاري خاصة بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا، والاستفادة من الخبرات الأوكرانية بالعديد من المجالات.

بدوره، أكد سينيك أن بلاده لديها الرغبة الكاملة في تنمية الاستثمار، وتعزيز مبادلات البلدين التجارية، والاستفادة من الفرص المتوافرة لدى المملكة بقطاعات الصناعات الغذائية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وأشار إلى أهمية التعاون مع الأردن بالمجالات الزراعية والتدريب المهني ودعم قطاع ريادة الأعمال والتعليم عبر الإنترنت والتدريب على المهارات الرقمية وتطبيق حلول حول تكنولوجيا المعلومات بالإنتاج الصناعي لتصبح المملكة مركزا إقليميا لتكنولوجيا المعلومات.

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