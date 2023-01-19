الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

الزميل الصحفي صبري الوردات في ذمة الله

سبب وفاة الفنان الكوميدي الشهير عزيز

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن لواء البترا

وفاة الكوميدي الشهير عزيز عن عمر ناهز 27 عاماً

الامن العام : وفاة مواطن سقط من الطابق الرابع لعمارة بالمفرق

توقيع اتفاقية تعديل شراء طائرات F16 من أمريكا

قصة سماعات أذن الملك

الحكومة تتسلم مخرجات الحوار الوطني بشأن خارطة تحديث القطاع العام

ارتفاع الذهب عالمياً ويصل لـ 1910 دولار للأوقية

الاتحاد الأوروبي متخوف من الشتاء القادم

الخميس، 19-01-2023 05:53 م

توقيع اتفاقية تعديل شراء طائرات F16 من أمريكا

www


الوكيل الاخباري - وقعت في قيادة سلاح الجو الملكي اليوم الخميس، اتفاقية تعديل شراء طائرات F16، والتي تتضمن تسليم 12 طائرة F16 بالمرحلة الأولى، بحضور مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة، نائب رئيس هيئة الأركان العميد الركن عبدالله الشديفات.

ووقع الاتفاقية مندوباً عن القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات ومن الجانب الأمريكي نائب السفير الأمريكي في عمّان روهيت نيبال.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والردع العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية، وزيادة مستوى الجاهزية القتالية والعمليات المشتركة مع الجانب الأمريكي الصديق ، إضافة إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202316125649591041788

الزميل الصحفي صبري الوردات في ذمة الله

2

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن لواء البترا

12202229221046655076470

الامن العام : وفاة مواطن سقط من الطابق الرابع لعمارة بالمفرق

www

الحكومة تتسلم مخرجات الحوار الوطني بشأن خارطة تحديث القطاع العام

main_image63c9320846518

قصة سماعات أذن الملك

image

البحوث الزراعية ينفذ ورشة عمل حول التكيف مع التغير المناخي في دير علا

أخبار متعلقة
القوات المسلحة

فتح باب التجنيد لحساب سلاح الجو (رابط)

63beade02cd5a

الصفدي: الأردن يتخذ كل ما يلزم لمواجهة تهريب المخدرات والإرهاب

1202310114910610641121

العلاوين يؤكد : لا بيع لمصفاة البترول

الدفاع المدني 2

حريق يأتي على شقة في عمان

1

السديري يقدم واجب العزاء بالمجالي

63b69310e7f25

الأشغال تكشف سبب تأخر إنجاز مشروع جمرك عمّان الجديد