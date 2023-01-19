توقيع اتفاقية تعديل شراء طائرات F16 من أمريكا

الوكيل الاخباري - وقعت في قيادة سلاح الجو الملكي اليوم الخميس، اتفاقية تعديل شراء طائرات F16، والتي تتضمن تسليم 12 طائرة F16 بالمرحلة الأولى، بحضور مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة، نائب رئيس هيئة الأركان العميد الركن عبدالله الشديفات.



ووقع الاتفاقية مندوباً عن القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات ومن الجانب الأمريكي نائب السفير الأمريكي في عمّان روهيت نيبال.



وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والردع العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية، وزيادة مستوى الجاهزية القتالية والعمليات المشتركة مع الجانب الأمريكي الصديق ، إضافة إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

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