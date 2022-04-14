توقيع اتفاقية منحة بقيمة 33 مليون دولار لتعزيز التكيف مع التغير المناخي

الوكيل الاخباري - وقعت الحكومة اليوم الخميس، مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اتفاقية مشروع (بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة)، والذي سيتم تنفيذه في أربع محافظات هي مأدبا، الكرك، الطفيلة ومعان.



ويبلغ التمويل الإجمالي للمشروع 33.25 مليون دولار، منه 25 مليون دولار منحة من صندوق المناخ الأخضر، والباقي كتمويل مشترك من الحكومة ممثلة بوزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة المياه والري ومنظمة الأغذية والزراعة - الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) بقيمة 8.25 مليون دولار.

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