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الأربعاء، 02-02-2022 02:09 م

توقيف صاحب أسبقيات اعتدى على صاحب محل بالزرقاء

ما_هو_القضاء


الوكيل الاخباري - أوقفت النيابة العامة أحد أصحاب السوابق الجرمية لمدة 14 يوما بعد اعتدائه بآلة حادة على صاحب محل تجاري في الزرقاء.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة وفور علمها بحادثة الاعتداء بأداة حادة على صاحب محل تجاري في الزرقاء، تحركت عبر مدعي عام محكمة الزرقاء الذي أجرى التحقيقات اللازمة والاستماع لشهادة المشتكي.


وأضافت إن المدعي العام قرر توقيف المتهم في مركز الإصلاح والتأهيل مدة 14 يوما بعد إسناد جناية السلب بحدود المادة 401/3 من قانون العقوبات.


وبينت أنه وخلال التحقيق، تبين أن المعتدي المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية.

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