توقيف عشرينية تمتهن التسول بملابس وشكل سيدة سبعينية

الوكيل الاخباري - في شكل جديد من اشكال التسول ضبطت فرق مكافحة التسول في محافظة العقبة فتاة عشرينية من مواليد 1996 تمتهن التسول تتخفى بلباس سيدة سبعينية ، حيث قاومت فرق مكافحة التسول عند ضبطها، وتبين ان لديها قيود مكررة لجرم التسول.



المتسولة حاولت تضليل فرق مكافحة التسول لدى تتبعها فدخلت الى احد المحلات وهي تتقمص شكل سيدة سبعينية ثم خرجت من المحل بلباس فتاة عشرينية بعد ان ادركت ان فرق مكافحة التسول تتبعها.



وتم ضبط مبلغ 180 دينارا بحوزتها ،حيث قالت ان المبلغ هو حصيلة يومي عمل وانها تأتي الى محافظة العقبة في نهاية الاسبوع لتمارس عملها بالتسول ومن ثم تكمل عملها بالتسول في العاصمة بقية ايام الاسبوع.



فرق مكافحة التسول قامت بتحويلها الى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها، حيث تم توقيفها قضائيا.

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