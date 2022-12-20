توقيف موظف حكومي اختلس 83 ألف دينار

الوكيل الإخباري - قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف محاسب في مؤسسة المواصفات والمقاييس 15 يومًا على ذمة التحقيق في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة جناية الاختلاس.

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وفي التفاصيل قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إن مركز التحقق المترلوجي التابع لمؤسسة المواصفات والمقاييس يتولى معايرة عدادات الصهاريج وعدادات التكسي حيث تتقاضى مبلغ 23 دينارًا أجرة معايرة عدادات الصهاريج وحوالي تسعة دنانير أجرة معايرة عدادات التكسي مبينًا أن المحاسب كان يتلاعب بإيصالات عدادات الصهاريج حيث يقطع النسخة الأولى بالأجرة الصحيحة أما باقي النسخ فكان يدوّن عليها أجرة عدادات التكسي ويستولي على فرق الأجرة خلال الأعوام من 2016 وحتى اكتشاف أمره العام الحالي.



وأضاف المصدر أن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كان شكّل لجنة لإحصاء المبالغ التي استولى عليها هذا المحاسب فتبيّن أنه استولى على مبلغ 83 ألفًا و460 دينارًا من خلال 1346 إيصالًا تقاضى أجورها.