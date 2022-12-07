هيئة النزاهة: الفساد أكبر عدو للإصلاح ويزعزع ثقة المواطن بالمؤسسات

الوكيل الإخباري - أكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن تجاهل الفساد يزعزع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، لافتة إلى أنه أكبر عدو للإصلاح. اضافة اعلان





وقالت الهيئة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن الالتزام بالشفافية والعلنية في أداء العمل يجب الأشخاص الوقوع في دائرة الشك، وأن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساس لخلق بيئة التميز.



وأضافت أن الالتزام بسيادة القانون يقضي على الواسطة والمحسوبية ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة، وأن تطبيق مبادئ المساءلة والمحاسبة من شأنه ضبط الإجراءات وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات.



وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى أو المعلومات عن شبهات الفساد وغيرها من الخدمات عبر تطبيقها على الهواتف الذكية وموقعها الإلكتروني.



وختمت الهيئة رسالتها بقولها: "الفساد آفة مجتمعية.. فاحمِ نفسك من المساهمة أو التورط فيها".

