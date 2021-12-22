الأربعاء 22-12-2021
الوكيل الاخباري

شركتان جديدتان لبيع المحروقات في الأردن العام المقبل

مصدر يكشف معلومات جديدة عن الطبيب المصاب بكورونا الذي ضُبط خلال ممارسة عمله

إعلان عن توفر شواغر عمال وطن بالاجور اليومية

هام من صندوق الائتمان العسكري بشان الرواتب

الأرصاد تُحذر من الضباب والصقيع في المرتفعات وأجواء باردة وماطرة

الحكومة ترصد 18 مليون و900 ألف دينار لتطوير قطاع الطاقة في 2022

التعليم العالي تؤكد: الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي

الحبس لأشخاص زوروا شهادات أخذ مطعوم كورونا

152 ألف مشتركاً في الضمان الاجتماعي على "الحد الأدنى للأجور"

صرف المعونات الشهرية لمستحقيها خلال ايام

الأربعاء، 22-12-2021 12:27 م

بحلول العام 2030

تويوتا تعزّز استراتيجية الحياد الكربوني مع خطط لتطوير 30 طرازاً من السيارات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات

TMC BEV Event


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة تويوتا عن استراتيجيتها للسيارات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات (BEV) خلال حدثٍ خاصٍ أقيم مؤخراً في صالة عرض"ميغا ويب"التابعة للشركة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك تعزيزاً لالتزامها بتسريع جهودها لتحقيق الحياد الكربوني وتطوير حلول تنقلٍ مستدامةٍ للجميع.

اضافة اعلان

 

وكجزءٍ من استراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني، تستهدف تويوتا تطوير مجموعةٍ شاملةٍ تضم 30 طرازاً من السيارات الكهربائية للاستخدامات الفردية والتجارية على مستوى العالم بحلول العام 2030، بالإضافة إلى مجموعتها الواسعة من السيارات المزودة بأنظمة دفع تعتمد على الكهرباء، والتي تشمل السياراتالـ "هايبرِد" الكهربائية (HEV)، والسيارات الكهربائية الـ "هايبرِد المزودة بتقنية الشحن الخارجي (PHEV)، والسيارات الكهربائية التي تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين (FCEV).


وعقب الكشف عن 16 طرازاً جديداً من السيارات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات كجزءٍ من المجموعة الجديدة، أعلن آكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات عالمية سنوية تصل إلى 3.5 مليون سيارة كهربائية تعتمد على البطاريات بحلول العام 2030. وكشف أن لكزس ستمضي قُدماً في تطوير مجموعة شاملة من السيارات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات في جميع الفئات،وتحقيق مبيعات تصل إلى مليون سيارة بحلول العام 2030.

 

وأوضح تويودا أن لكزس تهدف لتكون مبيعاتها منالسيارات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات100% في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين بحلول عام 2030، وعالمياً بحلول عام 2035.


وفي هذا الصدد، علق تويودا قائلاً: "تلعب الطاقة دوراً مهماً في تحقيق الحياد الكربوني،ويختلف وضعها بشكلٍ كبيرٍ من منطقةٍ إلى أخرى في الوقت الحالي.

 

وهذا هو بالضبط السبب الذي يدفع تويوتا نحو الالتزام بتوفير مجموعةٍ متنوعةٍ من الخيارات المحايدة للكربون، وذلك من أجلتلبية أي احتياجات ومعالجة مختلف الظروف في جميع بلدان ومناطق العالم.

 

نهدف في تويوتا إلى الإسهام في دعم القضايا البيئية حول العالم، ونسعى إلى إسعاد الناس،والبقاء على مقربة من عملائنا في الوقت نفسه.

 

نتطلع إلى بناء مستقبلٍ أفضل من أي وقتٍ مضى لأطفال اليوم، والأجيال التي ستأتي من بعدهم، إذ تتمثل رغبتنا دائماً في تحقيق مستقبلٍ أكثر إشراقاً". 


وتعمل شركة تويوتا منذ 30 عاماً على تطوير السيارات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات، إذ تم تأسيس قسم تطوير السيارات الكهربائية عام 1992، في حين تم إطلاق سيارة تويوتا "راف 4" الكهربائية في الأسواق عام 1996، وذلك حتى قبلإطلاق تويوتا "بريوس" والتي تعدّأول سيارة"هايبرد" كهربائية في العالم يتم تصنيعها على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، باشرتشركة تويوتا في تطوير السيارات الكهربائية التي تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين‏، الأمر الذي أثمر عنإطلاق الجيل الأول منسيارةتويوتا "ميراي" عام 2014.


وفي إطار تركيزها على أسواق الشرق الأوسط، قامت كلٌّ من تويوتا ولكزس بإطلاق مجموعة مميزة من السيارات الكهربائية في المنطقة، بما في ذلك ستة طرازات من سيارات تويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائية، هي"كورولا"، و"C-HR"، و"كورولا كروس"، و"كامري"،و"راف 4"، و"هايلاندر"، وأربعة طرازات من سيارات لكزس الـ"هايبرِد" الكهربائية، هي "ESh"، و"RXh"، و"LSh"، و"UXh".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5cb35130917cd

الحكومة: لا ضرائب أو رسوم جديدة عام 2022

311135

البدء بمراجعة سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني

30cyeCJk9rNV9AkDCRXq2x4E7U97yjYesVYLm303

وزير الزراعة يبحث معوقات التصدير إلى السعودية

200153

دورة تدريبية في إربد لتقييم زيت الزيتون حسيا

12202119161310454090068

شركتان جديدتان لبيع المحروقات في الأردن العام المقبل

معان

بلدية معان تنفذ مشروعات بنية تحتية وخدمية