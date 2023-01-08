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الأحد، 08-01-2023 02:54 م

تيار أحزاب الإصلاح الوطني يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات

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الوكيل الإخباري - دان تيار أحزاب الإصلاح الوطني الاعتداءات والتصرفات الغوغائية التي تنتهجها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المحتلة.

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وأكد التيار في بيان اليوم الأحد، ضرورة تبني موقف وقرار حازم من قبل كافة الجهات الدولية الساعية للسلام، يدين فيها الممارسات التي تتجاوز القيم والأعراف الدولية والإنسانية وقرارات الأمم المتحدة ووضع حد لتلك الانتهاكات.


وبين رئيس التيار حسن راشد، أن الشعب الأردني والفلسطيني وجميع الشعوب العربية والإسلامية يقفون صفا واحدا في وجه التطرف الإسرائيلي في استباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات تعتبر من المسلمات التي لا تقبل المساومة أو المساس بها وأن الجهود الملكية التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الحفاظ على تلك المقدسات وهويتها العربية والإسلامية تحظى باحترام وتقدير العالم اجمع.


ودعا راشد، العالم أجمع إلى التصدي لتلك الخطوات الاستفزازية والتي تمثلت باقتحام باحة المسجد الأقصى من قبل وزير الأمن الإسرائيلي.

 




 

 


 

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