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الأربعاء، 10-05-2023 05:26 م

ثقافة العقبة تختتم برنامجها التدريبي حول فن المناظرات

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الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية ثقافة العقبة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الطلابية في الجامعة الأردنية/ فرع العقبة، اليوم الأربعاء، البرنامج التدريبي في مناظرات طلبة الجامعات الذي يأتي ضمن خطة المديرية لتدريب وتمكين الشباب للمشاركة السياسية، والمقدم من مجلس محافظة العقبة.

ويهدف البرنامج لتعزيز الحوار الإيجابي لدى الشباب وإكسابهم مهارات حياتية تفاعلية ومنهجية، ومهارات الإقناع والحجة، اعتمدت فيها نماذج منهجية مأخوذة من مركز مناظرات قطر المتبع في البطولات الدولية.

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