ثلاثة باحثين من "الأردنية" ضمن عشرة أردنيّين فازوا في برنامج زمالات القادة والابتكار

الوكيل الإخباري-

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شارك رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات اليوم في حفل افتتاح النسخة الثالثة من البرنامج التدريبي "زمالات القادة في الابتكار" بصورته المُحدّثة، الذي نظّمه صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مع الأكاديمية الملكية للهندسة في بريطانيا.وقد فاز من الأردن 10 باحثين، ثلاثة منهم من الجامعة الأردنية؛ هم: الدكتور حاتم الخطيب من كلية الصيدلة، وهبة زلوم من مركز حمدي منكو للبحوث العلمية، والطالبة حلا يوسف من كلية الهندسة، للمشاركة في دورة هذا البرنامج.وأكد عبيدات، عقب اختتام مراسم الافتتاح الذي حضرته سفيرة المملكة المتحدة لدى الأردن بريدجيت بريند، على أهمية تقديم الدعم للباحثين والرياديين وفتح آفاق واسعة أمام المبادرات القائمة على الابتكار والإبداع، مثنيًا على جهود الفائزين ومتمنيًا لهم مزيدًا من التميز والتقدم في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات.يُذكر أن برنامج زمالات القادة في الابتكار يهدف إلى بناء قدرات البحث والابتكار، دعمًا للتنمية الاقتصادية من خلال التعاون على تدريب عدد من المبتكرين في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وتتجير نتائج الأبحاث لتكريس دور البحث العلمي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما يسعى لبناء العلاقات وتوثيقها بين المجتمعات العلمية والإنتاجية في الأردن وبريطانيا من جهة، والدول المستفيدة من البرنامج من جهة أخرى.وثمن الفائزون دعم الجامعة الأردنية وإدارتها لهم، مؤكدين اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وبتوفير الفرصة الملائمة للرياديين والمبادرين لإبراز مواهبهم وقدراتهم، والمنافسة على مستويات عالمية.