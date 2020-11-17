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الثلاثاء، 17-11-2020 07:34 م

ثمانية باحثين من البلقاء التطبيقية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة من الباحثين على مستوى العالم

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الوكيل الاخباري - اختير ثمانية من أعضاء الهيئة التدريسية من جامعة البلقاء التطبيقية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة من الباحثين على مستوى العالم الأكثر تأثيراً واستشهادا، وذلك حسب قاعدة بيانات الباحثين المحدثة لمؤشرات الاقتباس والتي أعدتها جامعة ستانفورد ودار النشر العالمية السيفير (ELSEVIER).
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وهنأ رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله سرور الزعبي الباحثين على تميزهم في نشر الأبحاث ذات التأثير المرتفع، التي تساهم في رفعة الجامعة وتميزها على مستوى جامعات العالم.

وقال الزعبي إن الجهود التي تبذلها الجامعة في دعم البحث العلمي من خلال أعلى موازنة للبحث العلمي بين الجامعات الوطنية قد آتت أكلها، حيث خصصت الجامعة ما نسبته 9 بالمئة من موازنتها العامة للبحث العلمي. ودعا الدكتور الزعبي كافة أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين فيها إلى مضاعفة جهودهم في البحث العلمي الأمر الذي ينعكس عليهم إيجابيا سواء من ناحية الترقية أو العوائد المادية للنشر، حيث أقرت الجامعة أسسا وحوافز للنشر في المجلات العالمية المفهرسة في قواعد البيانات العالمية مما سينعكس إيجابا على سمعة الجامعة الأكاديمية بين الجامعات العالمية لتكون مرجعا للاستشهاد في أبحاث الهيئات التدريسية والباحثين من كافة أنحاء العالم.

وأشار الدكتور الزعبي إلى أنه سيقام حفل لتكريم أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين المتميزين في وقت لاحق وضمن شروط السلامة العامة وأوامر الدفاع.

 




 

 


 

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