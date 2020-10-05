جابر يكشف موعد ايجاد لقاح كورونا ووصوله للاردن

الوكيل الاخباري -

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توقع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال سعد جابر الاثنين ايجاد اللقاح للفيروس خلال شهر 12 أو 1، مؤكدا أن الأردن لن يعتمد أي لقاح الا اذا كان موثوقا.وفي حديثه عن الوفيات بفيروس كورونا المستجد قال إن ثلث وفيات كورونا في الأردن سجلت لمرضى سرطان، ومعظم الوفيات أيضا سجلت لكبار في السن يعانون من أمراض مزمنة تؤثر على المناعة.سُجِّلت 1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ الاثنين، وفق موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.كما سُجّلت 9 وفيات ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 110.وقال جابر: "لدينا قائمة محدثة للأسباب المصاحبة للوفاة بالفيروس، ومعظم القادمين إلى مستشفى الأمير حمزة الذي يستقبل الحالات الصعبة يشكون من أمراض نقص مناعة وأمراض مزمنة في الرئتين.""أدعو الكبار في السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما إلى عدم الخروج من المنازل" بحسب جابروفي حديثه عن نسب الوفيات قال إن نسبة الوفاة في الفيروس ممن يدخلون العناية الحثيثة عالميا 4% وفي بعض الدول وصلت إلى 8 أو9% ، وفي الأردن نسبة الوفاة بالفيروس 1% ."بعض الدول وصلت نسبة الوفاة للأشخاص الذين يوضعون على أجهزة التنفس الاصطناعي 100% بينما في الأردن وصلت النسبة إلى 50% " وفق جابرولفت إلى أن الكثير ممن توفوا تزيد من أعمارهم عن 80 عاما ولديهم أمراض مزمنة تؤثر على المناعة.ولفت جابر إلى أن الأسبوع المقبل ستصل جرعات من دواء ريمديسيفير للأردن من 3 موردين.وبين أن الأردن طلب علاج ريمديسيفير من الولايات المتحدة ومصر والهند ويأمل في وصوله الأسبوع المقبل."هناك نقص عالمي في هذا العلاج" وفق جابروفي حديثه عن أثر علاج ريمديسيفير قال إنه يخفف فترة اقامة المريض في المستشفى ولا يؤثر على نسبة الوفاة، مبينا أن كل العلاجات التي تستخدم عالميا تستخدم في الأردن.وفي حديثه عن القطاع الصحي قال جابر: "لدينا الآن أجهزة تنفس بكميات كافية وقمنا بزيادة غرف العناية الحثيثة بنسبة 70 -80 % "."الان في عمان لدينا مستشفى الامير حمزة وقسمي الطوارئ والأورام في البشير وهناك مستشفى سيفتح بعد أسبوعين كلها تستقبل حالات كورونا" بحسب جابروفيما يتعلق بالمحافظات قال إنه يوجد في الكرك واربد والزرقاء وجرش مستشفيات ويجري تدريب الكوادر الصحية.وقال جابر إنه يجري النظر إلى موقع او موقعين لبناء نوع من أنواع المستشفيات الميدانية."القوات المسلحة والخدمات الطبية الملكية لديها 10 مستشفيات ميدانية قابلة للفتح في أي لحظة وسيعتمد موقع هذه المستشفيات على الحاجة" وفق جابروبالنسبة للمسحات المستخدمة في فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد قال جابر إن الحديث أنها ملوثة هو نوع من التشويش، مؤكدا أن الكتات التي تحضرها وزارة الصحة من شركات عالمية وهي دقيقة وحساسة جدا.وأعلن جابر عن تحويله لموضوع الكتات للنائب العام، مضيفا " اذا علينا حق نحن جاهزون اما من قام بالتشويش فسيطبق عليه أمر الدفاع رقم 8 لانه افقد مصداقية القطاع الصحي".وكانت جمعية المهندسين الوراثيين الأردنيين، تحدثت عن أن فحوص وزارة الصحة "ملوثة بفيروس كورونا وهو سبب الزيادة في تسجيل الإصابات"، لكن العدوان قالت إن ذلك "غير صحيح".