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تعليق الدوام في جامعة الطفيلة التقنية

الثلاثاء، 15-03-2022 01:25 م

جامعات تعلن تعليق دوامها

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الوكيل الإخباري - أعلنت جامعة البترا عن تعليق الدوام في الجامعة اليوم الثلاثاء الموافق 15-3-2022 من الساعة الثانية ظهراً نظراً للأحوال الجوية السائدة في المملكة .

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كما قرر رئيس جامعة رئيس جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي تعليق دوام الجامعة من الساعة 12 - 3 عصراً اليوم الثلاثاء .

 

من جهته قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم تعليق الدوام لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022، عند الساعة الثانية من بعد الظهر على أن يستثنى من القرار من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

وجاء القرار نظرًا للظروف الجوية السائدة، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلبة والعاملين في الجامعة.

 

بدوره قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، تعليق دوام الجامعة اعتبارا من الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15-3-2022، وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة.


كما واستثنى مسّاد من قراره، الدوائر التي تستدعي طبيعة عملها خلاف ذلك.



 




 

 


 

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