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الإثنين، 04-04-2022 09:17 م

جامعة آل البيت تبحث مع معهد الإدارة العامة تأهيل وتدريب العاملين والطلبة

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الوكيل الاخباري - بحث مساعد رئيس جامعة آل البيت للريادة والابتكار والتسويق الدولي الدكتور محمد الحدب مع مدير عام معهد الادارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، اليوم الاثنين، سبل التعاون المشترك والتحضير لمذكرة تفاهم بين الجامعة والمؤسسة في مجال رفع كفاءة الموظفين الإداريين في الجامعة والمؤسسات الحكومية في محافظة المفرق وطلبة الجامعة وأبناء المجتمع المحلي وتزويدهم بالمهارات التدريبية اللازمة.

وقال الحدب إن هذا اللقاء يأتي في إطار بناء شراكات استراتيجية بين جامعة آل البيت ومؤسسات المجتمع المحلي الرسمية في مجالات التدريب ورفع المهارات العملية للعاملين والطلبة في الجامعة.

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