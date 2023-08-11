جامعة آل البيت: تدريس المحاضرات "عن بعد" وجدولة الامتحانات الأحد

الوكيل الإخباري

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- قرر رئيس جامعة آل البيت، الدكتور أسامة نصير، إعادة جدولة الامتحانات المقر عقدها يوم الأحد القادم بسبب موجة الحر وتحويل كافة المحاضرات في ذات اليوم لتدرس عن بعد.واشترط القرار الذي أعلنته الجامعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن يتم تعويض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية، وأن تقوم كلية الدراسات العليا بإعادة جدولة مناقشات الرسائل الجامعية بالتنسيق مع رؤساء اللجان والعمداء المعنيين.كما تقرر أن يكون دوام العاملين لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر الّا لمن تقتضي طبيعة عمله غير ذلك، وتأجيل عقد امتحانات المستوى المنوي عقدها يوم الأحد 13/8 لتصبح يوم الخميس 17/8 وفي نفس التوقيت والمكان.