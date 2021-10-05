جامعة آل البيت تطلق نسخة جديدة من منصة التعلم الإلكتروني

الوكيل الاخباري - أطلق مركز التعلم الإلكتروني في جامعة آل البيت، نسخة جديدة من منصة التعلم الإلكتروني (مودل) تتضمن آليات فعالة لتحسين أدائها وتوفير البيئة الأحدث والأنسب للتعلم الإلكتروني.



وقالت الجامعة في بيانها، اليوم الثلاثاء، إنه بإمكان الطالب الوصول لهذه المنصة من خلال قائمة "الطلبة" الموجودة على الموقع الرسمي للجامعة، واختيار "بوابة التعلم الإلكتروني (الفصل الأول)".

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