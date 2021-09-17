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الجمعة، 17-09-2021 12:06 ص

مساد: التعليم عن بعد يستوجب تهيئة البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد "إنه لممارسة التعلم عن بعد بطريقته الصحيحة يتحتم على إدارة الجامعة تهيئة البنية التحتية الملائمة وتطوير الموارد البشرية وتدريبها لتتمكن من العمل في مجال التعلم الإلكتروني بفعالية عالية" .

 مؤكدا أن تطوير الإنسان لقدراته ومواكبته التغيرات التكنولوجية في مجال تخصصه يعتبر من الأمور الأساسية لتحقيق التنمية في المؤسسات الأكاديمية.

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