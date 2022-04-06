جامعة آل البيت توضح بشأن تعرض إحدى حافلاتها لحادث سير

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدت جامعة آل البيت تعرض إحدى حافلات خط الزرقاء جامعة آل البيت المفرق لحادث سير اليوم الأربعاء دون وقوع إصابات.



وقال عميد شؤون الطلبة بالجامعة في بيان مقتضب تم نشره على صفحة الجامعة على فيسبوك: "تعرضت إحدى حافلات خط الزرقاء جامعة آل البيت المفرق لحادث سير، والحمد لله لم تكن هناك أية إصابات، لأن الحافلة كانت فارغة تماما من الركاب وكانت تقوم بعمل صيانة بالكراجات قرب جسر الكلية العسكرية، والسائق وضعه الصحي جيد ولله الحمد”.

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